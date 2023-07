Brozovic in Arabia | l’Inter incassa leggermente meno! Le cifre ? CdS

(Di domenica 2 luglio 2023) A meno di clamorosi colpi di scena,può dirsi virtualmente un giocatore dell’Al-Nassr.alla finesolomeno rispetto al primo accordo TELENOVELA FINITA ? Fumata bianca in arrivo perin terra araba. Ieri è arrivato l’OK tra Inter e Al-Nassr sulle: 17,5 milioni di euro più bonus per arrivare 20. Praticamente tre milioni in meno rispetto al primo accordo poi saltato. Lo stesso giocatore ha svolto a Parigi le visite mediche e presto, a meno di incredibili sorprese, firmerà il suo contratto triennale a 24 milioni a stagione. Trattativa estenuante con tentennamenti, ribaltoni e uscite provocanti del croato soprattutto tramite i social.ora può finalmentere i primi soldi in uscita, che ...

Di spalla, spazio inevitabile per il trasferimento del giorno, quello di: 'Svolta, va all'Al Nassr. Adesso Frattesi'. A proposito di, punta anche su Buffon: 'Buffon diviso ...in, tesoretto per l'Inter: scatta l'assalto decisivo all'uomo dei sogni... anche se a guidarla sono soprattutto i soldi della Premier e dell'Saudita . La Serie A ...- Al Nassr, questa volta ci siamo: l'Inter incassa 18 milioni Questa volta ci siamo....

I giorni di Brozovic: Arabia-Barcellona-Arabia. Ultima fermata 18 milioni Alfredo Pedullà

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il mercato è già nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Rom ...