Brozovic all’Al-Nassr | blitz a Parigi | all’Inter 18 milioni Ma poi spunta un’altra storia Instagram

(Di domenica 2 luglio 2023) La telenovela del passaggio di Marceloè arrivata al capolinea. Anzi no, forse. Il centrocampista croato sabato era aper incontrare gli emissari del club saudita, pronti ad accontentarlo con un triennale da 30a stagione, 10di bonus iniziale e quindi un totale di 100. Ai nerazzurri per il cartellino andrebbero invece 18. Ildinella capitale francese serviva per trovare l’accordo e svolgere le visite mediche. Insomma, ora manca solo l’annuncio ufficiale. Nel frattempo però nella serata di sabato lo stessoha postato sui social, nelle storie di, l’immagine di un ...

L'ultima provocazione social di Marceloè l'emoticon di un tendone da circo, pubblicata su Instagram ieri sera. Segno che il croato, che- Nassr ha chiesto almeno 90 milioni compresi bonus alla firma e provvigioni degli ...Riferimentofatto che il trasferimento- Nassr è stato quantomeno difficoltoso O addirittura l'indicazione che il circo va avanti e tutto è di nuovo in discussione Conogni cosa ...- Nassr non basta a finanziare il mercato . Intrecci di mercato: ora a rischio l'arrivo di Lukaku o Frattesi . Trattativa in stand - by per Onana. In particolare, il club inglese ...