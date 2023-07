Brigata Wagner e tentato golpe | è stato davvero Prigozhin a ordinare lo stop? Tutti i punti oscuri della rivolta

...a casa di corsa e il ministro della Difesa Reznikov gli ha assegnato la guida della 93esima... fanno a pugni con le immagini satellitari che mostrano un accampamento delladi Prigozhin a ...L'uomo sarebbe un militare, che forse apparterebbe alla. La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Laperde pezzi. Mosca prende il controllo della fabbrica dei troll Zuppi ...... per ora, non ci sono minacce provenienti da nord, in particolare dalla Bielorussia, dopo la "fuga" di Yevgeny Prigozhin , capo della, alloggiato - secondo indiscrezioni - in un ...

Prigozhin sparito, trovati nel suo hotel 43 milioni in contanti. "Servivano a pagare stipendi" - Il video della missione SAR di un veicolo russo che recupera una pattuglia sulle rive del Dnepr - Il video della missione SAR di un veicolo russo che recupera una patt RaiNews

DAL NOSTRO INVIATO MOSCA — Le acque si sono richiuse. Sui media russi non c’è più traccia di . Non viene neppure nominato, così come non lo ha mai fatto in questa settimana così difficile, consapevo ...Parla l’oppositore Nikolaj Rybakov, presidente di Yabloko, l’unico partito russo di opposizione ancora legale e a piede libero: «Noi avevamo avvertito del pericolo Wagner, non ci hanno ascoltato» ...