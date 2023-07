Brenda Cuomo | scomparsa nel nulla venerdì pomeriggio | ora il colpo di scena a pochi km da casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 2 luglio 2023)nel. La 23enne di Pellezzano, in provincia di Salerno, ha fatto perdere le sue tracce durante le prime ore deldiscorso. Ora l’Italia intera la cerca senza sosta, e l’augurio è che non le sia successo niente di grave., originaria della frazione di Capriglia, a Pellezzano , lavorava come commessa in un negozio della zona Est di Salerno. Da quello che fanno sapere i suoi amici e parenti, la giovane è alta 1.60 mt per 45 chili.ha una corporatura snella e ha tatuaggi sulle braccia e uno, vistoso, sulla spalla sinistra. >> Schianto devastante all’alba, 22enne morto sul: un ferito trasportato in ospedale Come dicevamo,...