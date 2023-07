Brenda Cuomo | scomparsa a Salerno ritrovata a Napoli | è viva e sta bene ' Vagava in auto vicino alla stazione'

Leggi anche, apprensione per la 23enne scomparsa nel salernitano. L'auto della ragazza avvistata a Napoli C'è una circostanza che andrà approfondita per andare fino in fondo ai motivi ...È stata trovata viva e sta bene, 23enne di Pellezzano ( Salerno ) della quale si erano perse le tracce da venerdì sera. La ragazza è stata rintracciata a Napoli , a bordo della sua auto, nell'ambito dei servizi ...è stata ritrovata a Napoli, a bordo della sua auto. Della giovane, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano (Salerno) dal 2020, non si avevano più notizie da venerdì sera. Ancora ...

