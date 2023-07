Brenda Cuomo | ritrovata a Napoli la 23enne scomparsa 3 giorni fa

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 2 luglio 2023)è stata. Ladi Pellezzano, in provincia di Salerno, vagava nei pressi della stazione centrale a. Fondamentali le indagini degli inquirenti, stamattina la sua automobile era stata segnalata a Secondigliano. Sollievo quindi per i parenti e soprattutto per la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.