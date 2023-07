Brann Bergen-Ham Kam domenica 02 luglio 2023 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 2 luglio 2023) Uncaduto malamente nell’ultimo turno contro il Viking e sorpassato dal Tromso al secondo posto in classifica affronta in questo dodicesimo turno di Eliteserien l’Ham Kam attualmente penultimo in classifica. Per la neopromossa sono arrivate le prime difficoltà stagionali, almeno in campionato visto che il cammino di coppa non sembra conoscere ostacoli con l’ottavo di finale brillantemente superato InfoBetting: Scommesse Sportive e