Boxe | Etinosa Oliha è il nuovo campione del Mondo IBO dei pesi medi

(Di domenica 2 luglio 2023) Serata indimenticabile per, che sul ring di Wuppertal, in Germania, è diventato ildelIBO dei. Il 25enne azzurro ha avuto la meglio ai punti (115-113, 115-113 e 116-112) sul cileno Julio Alamos al termine di una sfida molto intensa, che ha visto il pugile sudamericano terminare l’incontro con il naso fratturato e il viso sanguinante. L’astigiano raggiunge un grande traguardo a livello personale ma anche per tutta laitaliana, dato che la cintura deiIBO arriva nel nostro Paese per la la prima volta da quando esiste, ovvero dal 1995. SportFace.

Boxe: un grande Etinosa Oliha conquista il Mondiale IBO dei pesi medi OA Sport

