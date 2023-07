Borgo San Lorenzo | incidente stradale | motociclista sbalzato di sella fa un volo di 5 metri

(Di domenica 2 luglio 2023) I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti poco dopo le 16 sulla SP 302 via Faentina, per il soccorso ad unventenne, caduto fuori dalla sedecon un balzo di 5

LECCE - In seguito a un problema toracico accusato questa mattina, l'ex pubblico ministero Emilio Arnesano è stato accompagnato dal carcere diNicola al 'Vito Fazzi' di Lecce, dove è stato poi sottoposto ad alcuni accertamenti. Arnesano è recluso dal 27 giugno, dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a sei ...Lorenzo, il ventenne è stato portato a Careggi in codice gialloDalla corsia opposta, in direzione della Toscana, arrivavano 4 giovani diLorenzo. Sull'incidente sta indagando la Polizia Locale della Romagna Faentina. Presente in supporto anche la ...

Cena dei Mille a Borgo San Giovanni, Sfida al Record e Rinascita del Borgo il Resto del Carlino

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti poco dopo le 16 sulla SP 302 via Faentina, per il soccorso ad un motociclista ventenne, caduto fuori dalla sede stradale con un balzo di ..."Anche questa #domenicalmuseo si chiude con riscontri importantissimi per gli ingressi nei siti museali e nei parchi archeologici statali. Questi sono numeri che confortano e che parlano di un success ...