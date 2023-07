(Di domenica 2 luglio 2023): con l’avvicinarsi della stagione calda arrivano anche le zanzare. E’ attivo ancora ilnell’ambito delle misure previste dal super. Requisiti per accedere alPer accedere al, è fondamentale soddisfare alcuni requisiti specifici. L' Agenzia delle Entrate considera detraibili al 50% solo lecon particolari...

... zanzare in testa, risparmiando ed evitando pratiche cruente Un'opportunità interessante è rappresentata dal cosiddetto, di cui anche quest'anno può beneficiare chi decidesse di ...... zanzare in testa, risparmiando ed evitando pratiche cruente Un'opportunità interessante è rappresentata dal cosiddetto, di cui anche quest'anno può beneficiare chi decidesse di ...Leggi anche › Condizionatori, tende da sole e: istatali per affrontare l'estate iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Estate 2023, come ottenere il bonus zanzariere al 50% nella dichiarazione dei redditi Sky Tg24

bonus zanzariere, bonus tende da sole e bonus mobili. Si tratta di interventi già previsti dalla Legge n. 234/2021 (ovvero la Legge di Bilancio 2022), che al comma 35, riconosce all’Agenzia delle ...Confermato nel 2023 il bonus zanzariere: prevista una detrazione Irpef o Ires del 50 per cento per le nuove installazioni.