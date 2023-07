Bolsonaro fuori dalla politica | parte la ' caccia' ai 58 milioni di voti che ha preso alle presidenziali

Tra le numerose inchieste che coinvolgono, vi sono accuse di aver istigato gli attacchi ai Palazzi della democrazia avvenuti l'8 gennaio, falsificazione dei suoi certificati Covid e ...Ineleggibile per i prossimi otto anni. Con la condanna del Tribunale superiore elettorale, cala il sipario sull'ex presidente brasiliano, Jair, tagliatodalle presidenziali del 2026 mentre la destra, orfana, cerca il suo nuovo delfino., visibilmente turbato dalla decisione, ha reagito in una conferenza stampa, ...Ineleggibile per i prossimi otto anni. Con la condanna del Tribunale superiore elettorale, cala il sipario sull'ex presidente brasiliano, Jair, tagliatodalle presidenziali del 2026 mentre la destra, orfana, cerca il suo nuovo delfino., visibilmente turbato dalla decisione, ha reagito in una conferenza stampa, ...

Bolsonaro condannato, è ineleggibile per otto anni Il Sole 24 ORE

Il Tribunale Superiore Elettorale ha condannato Bolsonaro per abuso di potere e uso distorto dei media, punendolo per aver "minacciato la democrazia" attraverso un "flirt pericoloso col golpismo" ...Il presidente del Tribunale superiore elettorale, Alexandre de Moraes, ha aggiornato a giovedì 29 giugno, il processo contro l'ex presidente, Jair Bolsonaro, che ne potrebbe determinare l'ineleggibili ...