Bollate | rapinato da ragazzini fuori dalla stazione

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 2 luglio 2023) . La scorsa settimana si è verificato un episodio preoccupante nella zona dellaferroviaria diNord, un’area che è stata lasciata vergognosamente all’abbandono: non c’è personale in, non ci sono forze dell’ordine, l’unico “presidio” è lo storico bar di via San Pietro, un presidio privato perché ...