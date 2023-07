Boldrini | “Inqualificabile sceneggiata offerta da Vittorio Sgarbi”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 2 luglio 2023) ROMA – “Tutta la mia solidarietà al personale del #Maxxi di Roma, per l’dadurante l’inaugurazione della kermesse estiva del museo. Un sottosegretario di Stato che infarcisce il proprio intervento di espressioni e concetti triviali, misogini e sessisti, riducendo le donne a numeri e oggetti, è inconcepibile in qualsiasi Paese civile e non dovrebbe sedere fra i banchi di un governo. Ci aspettiamo che il presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, si scusi per l’accaduto e garantisca che mai più nel museo che dirige – uno spazio pubblico – abbiano luogo simili esibizioni d’infimo avanspettacolo”. Così l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura(foto), oggi parlamentare del Pd. “Il Partito Democratico – aggiunge – ha già ...