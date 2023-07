Bianca Berlinguer | Barbara d’Urso e Myrta Merlino | come cambiano Rai e Mediaset

(Di domenica 2 luglio 2023) Non c’è solo il casoalla Rai, ora scoppia anche il caso. Le due signore del video delle rispettive aziende si trovano a un bivio. Restare a condizioni diverse oppure tentare nuove strade.non condurrà più Pomeriggio Cinque, appuntamento classico di Canale5 ma che negli ultimi tempi subisce sonore sconfitte nella gara di ascolti da La Vita in diretta di Alberto Matano su Rai1. Laha più volte chiesto ai verticidi tornare con una prima serata. Il suo contratto scade a dicembre. Potrebbe rinnovarsi con il baratto della prima serata al posto di Pomeriggio 5. Sempre che i rapporti tra i vertici aziendali di Cologno e Barbarella non subiscano tracolli. ...

Del resto il clima a Mediaset sembrerebbe proprio cambiato se si dessero ascolto anche alle voci secondo cui sarebbero in corso trattative trae Mediaset medesima: una figura ...Bocche cucite sul trasloco dia Mediaset . La giornalista, secondo quanto riportato da Libero, sarebbe in procinto di lasciare la Rai per andare alla corte dei Berlusconi. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare ...Non c'è solo il casoalla Rai , ora scoppia anche il caso Barbara d'Urso a Mediaset . Le due signore del video delle rispettive aziende si trovano a un bivio. Restare a condizioni diverse oppure tentare ...

Bianca Berlinguer, spunta pure Discovery Mediaset tratta Liberoquotidiano.it

Da settembre non sarà più la Carmelita dei suoi spettatori. Non li saluterà più con le dita sul cuore Da settembre non sarà più la Carmelita dei suoi spettatori. Non li saluterà più con le dita sul cu ...Un sogno per molti ma non per tutti. Ricavare in casa il posto per la lavanderia Dopo averla usata per anni, una casa viene considerata vecchia e buttata giù L’acqua utilizzata nell’ofuro, cioè nel b ...