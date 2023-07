Besiktas | offerta per un ex-Inter

... su di lui c'è pure ilche tuttavia, spaventato dai 3,5 milioni di euro netti di stipendio,...- si è lamentato per lo scarso impiego riservatogli da Pioli nell'ultima stagione e per un'...Per Gedson ilvuole non meno di 20 milioni. Per lui ci sarebbe poi anche l'incognita dell'... che pertanto lo lascerebbe andar via solo di fronte ad un'tra i 18 e i 20 milioni di euro. ...Secondo il quotidiano Fanatik , i biancocelesti sono pronti a offrire 20 milioni di euro per il centrocampista portoghese del(classe 1999 ex Benfica e Tottenham) sotto contratto fino a ...

Dalla Turchia: il Besiktas su Rebic, pronta un'offerta. La situazione Milanpress

Possibile nuova avventura in vista per Philippe Coutinho. L'ex trequartista dell'Inter, come riportato dal portale turco Milliyet, è stato infatti offerto dal suo club, ...Rebic Milan: nuova offerta per l’attaccante croato. I dettagli e le ultime sulle offerte provenienti dalla Turchia Secondo quanto riportato da Fanatik, nelle ultime ore il Besiktas si è fatto avanti p ...