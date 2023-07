Da Lorenzo a Lorenzo, Sonego sarà di nuovo sulla sua strada dinel primo turno del torneo londinese: "Ovviamente giocare un derby non è mai semplice, in modo particolare con Lorenzo che ......a nessuno, sarebbe il riconoscimento per una carriera formidabile. Cercherò di metterlo in difficoltà se dovessi incontrarlo, non mi scanserei " ha rivelato. Musetti su Sinner eL'..."Non sottovalutate in partenza. Matteo è a Wimbledon e sono contento che voglia provarci,... Non toglierebbea nessuno, sarebbe il riconoscimento per una carriera formidabile, di un ...

Berrettini, niente social... siamo a Wimbledon: 'Devo proteggermi' Tiscali

“Ho voglia di sentire l’adrenalina, la tensione, la paura…”. Il torneo più importante della sua carriera, nel momento più complicato della sua ...Uno step dopo l'altro spero di andare avanti e guadagnare consapevolezza nei miei mezzi" ha commentato nell'intervista realizzata da Federica Cocchi. L'atleta di coach Simone Tartarini è determinato a ...