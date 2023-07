Berrettini | “Anno stregato | ma a Wimbledon ritrovo adrenalina”

(Di domenica 2 luglio 2023) Matteosi prepara all'esordio a, in cui sfiderà Lorenzo Sonego: con gli infortuni che non gli hdato tregua e diverse rinunce ai tornei, ora il romano ci riprova

In una edizione di Wimbledon caratterizzata da dubbi e punti interrogativi, Matteoha ... Anche chi mi scrive cose positive poi alla frase successiva aggiunge 'dai che quest'vinciamo ......di una condizione psico - fisica decisamente migliore rispetto a quella con si presente quest',... Come ti senti in vista di un altro derby con Lorenzo [Sonego, ndr] Matteo: ' Si come ...Una presenza in finale con Marconel 2021, una semifinale centrata da Nicola Pietrangeli ... Adriano Panatta nel 1979, Davide Sanguinetti nel 1998 e Jannik Sinner lo scorso. Il primo ...

Berrettini: "Anno maledetto, ma a Wimbledon sono felice" Sky Sport

“Ho voglia di sentire l’adrenalina, la tensione, la paura…”. Il torneo più importante della sua carriera, nel momento più complicato della sua ...Il romano classe 1996 ha parlato delle sue sensazioni in vista del torneo di Londra, dove all'esordio affronterà il suo amico Sonego ...