Benessere e stipendi Record a Bergamo | il lavoro fa felici 7 dipendenti su 10

(Di domenica 2 luglio 2023) Una lettura qualitativa dell’ecosistema imprese del territorio dice che la provincia è un’isola felice dove lavorare e trovare ampia soddisfazione:, carriera e stabilità del posto i tre fattori che fanno dell’economia locale l’ambiente leader in Italia per prospettive e opportunità professionali. Anche per i più giovani

Benessere e stipendi. Record a Bergamo, il lavoro fa felici 7 ... L'Eco di Bergamo

Per i rimborsi Irpef la nuova scadenza da segnare sul calendario è quella del 15 luglio, termine ultimo di presentazione del modello 730/2023 che consente di ...