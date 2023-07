Beach volley | World Tour 2023 Poker azzurro in semifinale a Messina!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Sono quattro le coppie azzurre che hanno conquistato l’accesso alle semifinali nel Futures di Messina, seconda tappa italiana del circuito mondiale. Il sogno è di vedere due finali tutte azzurre ma non sarà facile perché i binomi italiani dovranno affrontare coppie solide e di ottima qualità per il livello di questi tornei. In campo maschile non perdono colpi Benzi/Bonifazi che in mattinata hanno vinto il girone battendo 2-1 (25-23, 17-21, 15-11) al termine di una vera e propria battaglia gli argentini Amieva/Aveiro che ritroveranno oggi alle 13.15 in. Nei quarti Benzi/Bonifazi hanno superato 2-1 (21-16, 19-21, 15-11) Krumins/Alfieri nel primo dei due derby azzurri. Krumins/Alfieri avevano battuto 2-0 (21-15, 21-17) i cechi Bercik/Herman nella finale per il terzo posto nel girone e 2-1 (24-22, 12-21, 16-14) gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven agli ...