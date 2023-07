Beach volley | World Tour 2023 Bianchin Scampoli concedono il bis a Messina! Orsi Toth Bianchi seconde | Dal Cors Viscovich terzi

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Oro, argento e bronzo! L’Italia chiude con tre podi il secondo torneo italiano del circuito mondiale sulla sabbia siciliana di Messina. In campo femminile Margheritae Claudiaconquistano la loro seconda vittoria stagionale dopo quella di Lecce e la quinta in carriera aggiudicandosi una finale tutta italiana contro Reka, al terzo podio in due anni e Giadaal primo podio della carriera. In campo maschile il derby si sarebbe dovuto disputare nella finale per il terzo posto che è andato alla coppia composta da Gianluca Dalo, al sesto podio in carriera e Marco, al primo podio in carriera contro Benzi/Bonifazi che hanno rinunciato e non sono riusciti a ripetere l’exploit di Lecce. Nel torneo femminile ...