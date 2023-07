Basket | Vezenkov | Micic ed Exum in NBA Le grandi stelle dell’Eurolega lasciano l’Europa

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Come succede ormai da molte stagione, la NBA ha allargato notevolmente i proprio orizzonti, iniziando a selezionare con grande frequenza i migliori giocatori. Sono veramente tantissime ledella massima competizione europea a lasciare il Vecchio Continente per fare il loro esordio (in alcuni casi si tratta di un ritorno) oltreoceano. A fare i bagagli con direzione Sacramento è stato Sasha, che ha firmato con i Kings un triennale da venti milioni di dollari. L’Eurolega perde dunque il suo ultimo MVP, che ha trascinato l’Olympiacos fino alla finale, poi persa contro il Real Madrid. Il bulgaro era stato scelto nel draft 2017 alla scelta n°57 da Brooklyn e fino alla scorso anno i suoi diritti erano in mano a Cleveland, che li ha ceduti in uno scambio con Sacramento, con i Kings che ora hanno deciso di puntare ...