Basket femminile | Europei Under 18 2023 | Italia sconfitta dal Portogallo nella seconda gara del girone

(Di domenica 2 luglio 2023) Arriva la primaper l’in questi18di scena a Konya, in Turchia. Le azzurre allenate da Giovanni Lucchesi sono state superate per 59-75 dal, che conferma quanto di buono già fatto vedere durante la partita vinta di 15 punti (66-51) contro il Belgio ieri. Protagoniste assolute Ines Neto e Clara Silva: 22 punti per l’una, 25 e 11 rimbalzi per l’altra. In casa tricolore 12 di Ginevra Cedolini. Il primo quarto, almeno inizialmente, vede le due squadre con ben poca vena offensiva per due minuti. Poi gli attacchi iniziano a girare, con l’che ha tante protagoniste e ilche si appoggia molto a Neto. Dopo il 17-19 del primo quarto e il 22-22 del secondo, e poi ancora 26-28 dopo 15 minuti, un gioco ...

... associazione sportiva attiva sul territorio nell'ambito delinclusivo. È stato poi donato materiale, tra cui caschetti e giubbotti catarifrangenti, per il Centro di Educazione Stradale ...Un roster che, secondo quanto riporta l'edizione romana del quotidiano La Repubblica, ha già la disponibilità di pezzi pregiati delitaliano ed europeo, Nel dettaglio Nicole Romeo ex ...2023 - 2024 Serie A2Squadra Nuova Pallacanestro Treviso Primo volto nuovo per il roster 2023 - 2024 della Nuova Pallacanestro Treviso: arriva in orange Sofia Moretti, guardia classe ...

Basket femminile. La Starlight presenta i nuovi acquisti Lecco Notizie

Il giovane talento croato Marta Ostojic classe 2003, uno dei più promettenti prospetti del basket di oltre confine, sarà la nuova straniera in maglia #F per la stagione 2023-24.Il basket in piazza a Borgotaro per ricordare Alberto Beccari, storico fondatore della Valtarese femminile. La prima edizione del torneo 3 vs 3, riservato ai gruppi Minibasket, Aquilotti, Gazzelle (an ...