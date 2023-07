Barzagli | «Se conosco bene Allegri | avrà voglia di riscattarsi e zittire un po’ di critiche»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 luglio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Andrea. Il tema è la Juventus, in particolare le mosse di mercato del club bianconero. A partire da Cristiano Giuntoli, appena liberato dal Napoli e dunque pronto a partire per Torino. Di Giuntoli,dice: «Avere un dirigente che sa di calcio ed è bravo a individuare i giocatori giusti, come ha dimostrato a Napoli assieme al suo staff, è un bel vantaggio. Sarà un bel colpo per la Juve».su Rabiot. «Aveva soltanto bisogno di trovare continuità. Nell’ultima stagione l’ha trovata ed è esploso del tutto, anche in zona gol». Sul rinnovo di Rabiot «Sinceramente pensavo che non avrebbe accettato. Significa che si trovaalla Juventus. La sua conferma, anche se soltanto per un anno, è un grande colpo e di questi tempi vale come un acquisto ...