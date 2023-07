Bari | la notte magica di Tiziano Ferro allo Stadio San Nicola foto

(Di domenica 2 luglio 2023) A distanza di tre anni, da quel 3 luglio 2020 stampato sui tagliandi di ingresso, finalmenteè potuto salire sul palco montato nelloSandicon il suo TZN 2023 Tour. Un'attesa, per i suoi fan, apparsa infinita ma che è stata ripagata da uno show emozionante durato oltre due ore e mezza, nelle quali il cantautore ha eseguito oltre trenta brani del suo repertorio.torna adopo 6 anni “E' un onore per me che la città dimi ha aperto le porte di questoper un mio concerto”, con queste paroleha salutato il numerosissimo pubblico accorso da tutta la Puglia e anche dalle regioni limitrofe. Il cantante più ...

Tiziano Ferro incanta il pubblico dello stadio San Nicola diper unadi musica e spettacolo con i suoi più grandi successi e tante sorprese. Un concerto atteso da tempo e rimandato a causa dell'emergenza Covid che ha inciso pesantemente sui tour e ......della, invece, saliranno a 24 - 25 gradi tra martedì e mercoledì. Condizioni più fresche, pur sempre soleggiate, sono previste per la seconda parte della settimana. Tutte le previsioni per...Ed esistono anche sistemazioni più esclusive e riservate, quotate a più di 5 mila euro a. ... Gli aeroporti die Brindisi hanno già fatto registrare, nei primi mesi dell'anno, numeri ...

Notte di note a Bari: Tiziano Ferro incanta il «San Nicola». Sul palco il duetto con Giuliano Sangiorgi La Gazzetta del Mezzogiorno

AGI - Ancora disordini e centinaia di arresti in Francia dopo la quinta notte di proteste legate alla morte del giovane Nahel, il ragazzo ucciso da un agente di polizia. Tuttavia, secondo le autorità ...In Francia non si placano le proteste scoppiate dopo la morte del giovane Nohel M. avvenuta martedì scorso per mano di un agente di polizia.