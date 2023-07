Barbara Durso lascia Pomeriggio Cinque | Chi la sostituirà?

(Di domenica 2 luglio 2023)D’Urso dice addio a. Il programma che nel corso di questi anni l’ha incoronata regina, quasi indiscussa, del piccolo schermo. Ora, se l’addio della D’Urso ha fatto subito il giro del web, anche le indiscrezioni sulle sue possibili sostitute non sono mancate. Nella mente dei telespettatori emerge con chiarezza la seguente domanda: chi subentrerà al suo posto? Ecco cosa sappiamo.D’Urso alla Rai? La conduttrice sarebbe in trattativa, ultime newsD’Ursola conduzione di5 “Canale 5 ed’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘5’. Mediaset ringraziaper la professionalità dimostrata e per il grande ...

La notizia dell'addio diD'Urso a Mediaset ha lasciato tutti senza parole. Dopo ben 15 anni di collaborazione, arriva l'annuncio che cambia tutto: 'Canale 5 eD'Urso ...Mai.' Il silenzio tombale attorno ad'Urso Silenzio tombale dei colleghi di ' Barbarella' , fatto piuttosto insolito. E non è la prima volta che succede. Anche quando chiusero Live - Non è la ...La notizia dell'addio diD'Urso a Canale 5 ha scosso il mondo dello spettacolo. Mediaset ha annunciato che la conduttrice non guiderà più il programma 'Pomeriggio 5' nella ...

Alcuni tweet della sorella di Barbara D'Urso, aprono scenari e creano un vero e proprio caos sul suo addio a Mediaset. L'ipotesi è che non sia stato affatto concordato.Ancora manovre nel pomeriggio di Canale5. In attesa della rivoluzione autunnale, che farà clamorosamente a meno di Barbara D’Urso, si mette mano al daytime estivo per cercare di raddrizzare il tiro pe ...