Banksy a Monza | una esposizione a Villa Reale

Un evento senza precedenti sta prendendo vita nella prestigiosa cornice della Villa Reale di: l'artista misterioso e controverso,, ha portato le sue opere di strada, realizzate tra il 2009 e il 2018 a Londra, Devon e Galles, direttamente in Italia per una straordinaria ..., mistero e nobiltà Uno dei motivi principali per cui vale la pena andarci, è il contrasto. La contrapposizione data dall'evoluzione del tempo. Un artista di strada, un povero e ...- La Villa Reale diospita da questo weekend i grandi muri dipinti danel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. L'esposizione '. Painting Walls', fino al prossimo ...

Visita guidata alla mostra di Banksy al Serrone di Monza Il Cittadino di Monza e Brianza

Una esposizione nell'Orangerie di Villa Reale dove troveranno spazio i murales dell'artista britannico realizzati nel 2009, 2010 e 2018. L'evento inizierà questo weekend e durerà fino al 5 novembre.Vai a ANSA.it MONZA - La Villa Reale di Monza ospita da questo weekend i grandi muri dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. L'esposizione 'Banksy ...