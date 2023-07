Banca centrale tedesca in affanno | l’allarme per le perdite | “Dovrà intervenire il governo” Bundesbank e ministero smentiscono

(Di domenica 2 luglio 2023) Iltedescoper salvare la. Èlanciato nei giorni scorsi dal Wirtschaftswoche, rivista economica del gruppo Handelsblatt, che cita un rapporto della Corte dei conti di marzo. Lainfatti andrà incontro a grosseper via della politica sui tassi d’interesse portata avanti dalla Bce. Secondo il settimanale, sarà necessaria una ricapitalizzazione da parte di Berlino, quindi pagata con i soldi dei contribuenti tedeschi. La notizia, riportata anche dal Financial Times e dal Telegraph, è stata però smentita dalla stessa: “Non è necessaria alcuna ricapitalizzazione”. E anche ildelle Finanze tedesco ha affermato di ...

L'annunciato rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea per ridurre l'inflazione farà aumentare il costo del denaro di almeno 25 punti base, con effetti a cascata sui finanzia ...Il governatore della BCE, Christine Lagarde, è sempre più in difficoltà sulla lotta all'inflazione. Difficile usare un metro uguale per tutti ...