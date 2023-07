Bali | in un mese di vacanza spende solo 555 euro | ecco come ci è riuscita

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 2 luglio 2023), una TikToker raccontaabbia speso555inha fatto a risparmiare tantoè una meravigliosa isola indonesiana che fa parte dell'arcipelago delle Piccole Isole della Sonda e rappresenta la più ambita meta turistica dell'Indonesia. Anche per tale ragione, tutti si aspetterebbero una spesa economica pazzesca per raggiungerla, soggiornare e godere delle varie esperienze, compreso un mare che quasi nessun posto al mondo può vantare. TikTok è un mondo bello perché vario. Accanto ai video e ai balletti non proprio interessanti per alcuni, vi sono anche scoperte affascinanti. Esistono pagine e utenti che recensiscono film o serie tv, ma anche persone che si divertono a descrivere i loro viaggi in diverse modalità, low ...