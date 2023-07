Baciato dalla fortuna | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 2 luglio 2023): trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, domenica 2 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2011 diretto da Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann, Paola Minaccioni e tanti altri attori italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gaetano è un vigile urbano napoletano trasferitosi a Parma, la sua vita è molto travagliata perché è costantemente afflitto da problemi ed è pieno di debiti: l’ex moglie Marisa (rimasta vergine per scelta di vita) vuole gli alimenti e la sua fidanzata, Betty, una bella e intraprendente cuoca, lo tradisce con il suo superiore, Silvano. Quest’ultimo, poi, è un donnaiolo che non esita a tradire Betty con altre ...

The Double: Il trailer italiano del film con Richard Gerefortuna (Commedia) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di Paolo Costella, con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro ...Su Rete 4 dalle 21.30fortuna. Gaetano e' pieno di debiti. Quando una sua amica, innamorata di lui, vince al Superenalotto, ovviamente la sposa. Su Sky Cinema dalle 21.15 Grazie ...Domenica 2 luglio 2023, in prima serata su Retequattro, va in onda "fortuna ". film del 2011 diretto da Paolo Costella con protagonista Vincenzo Salemme. Gaetano, vigile urbano napoletano trasferitosi al Nord, è pieno di debiti e non sa come fare a ...

Baciato dalla fortuna: curiosità sulla commedia con Vincenzo Salemme e Asia Argento SuperGuidaTV

Vi sveliamo alcune simpatiche curiosità su Baciato dalla fortuna, film commedia del 2011 con Vincenzo Salemme e Asia Argento ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...