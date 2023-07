Avrai subito tanti soldi di TFR | la Consulta ha appena cambiato la vita dei lavoratori

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 2 luglio 2023) Come averedi TFR: la Corte Costituzionale si è schierata dalla parte dei dipendenti. In base a quanto stabilito dalla legge italiana, i dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico hanno diritto al riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva, che viene corrisposta al termine del rapporto di lavoro.TFR – Ilovetrading.itStiamo parlando del famoso TFR o TFS, per i quali la normativa italiana prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di accantonare ogni anno una somma di denaro proporzionata alla retribuzione di ogni singolo dipendente. In questo modo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente sarà riconosciuta la somma di denaro accantonata, per la quale è prevista anche una rivalutazione in base al tasso di inflazione. Se per i dipendenti del settore ...