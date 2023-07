Avesse il patentino | De Laurentiis farebbe anche l’allenatore del Napoli Corsport

(Di domenica 2 luglio 2023) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive un articolo intitolato “ADL s’è messo al centro del villaggio e adessoil ds è di famiglia” su quel che sta accadendo nelpost-scudetto con tanti addii e la figura di Desempre più centrale. Giordano scrive degli addii di Giuntoli, di Formisano (capo del marketing da sempre), della figlia Valentina cooptata nel marketing, del di lei compagno Antonio Sinicropi che era con Dealla cena della separazione con Spalletti. Ilscrive di diaspora. Scrive Giordano Il piano A, che sta per Aurelio, è decollato in epoca non sospetta, più o meno diciannove anni fa, ed è fedelmente rimasto eguale a se stesso, ruota intorno a una figura centrale – la sua – un visionario che si vuole un gran bene, e lascia che poi i ...

Stessa regola anche per chisolo ilper la vendita dei citati beni. Il tabaccaio, quindi, poteva rifiutare il pagamento con POS per le sigarette. Per contro era sanzionabile se ...Ma non avevo ildi allenatore e allora", non se ne fece nulla. Ecco che lo stesso Tavecchio chiese a Ceferin, attuale presidente dell'Uefa, di poterlo avere di diritto dopo quanto...Tanto bastò però per convincere l'allora 27enne Delio che qualoradeciso di appendere gli ... Così a soli 30 anni, nel 1990, Rossi decise di passare dalla teoria alla pratica:preso al ...

Droni senza patentino: tutto quello che c'è da sapere e i modelli da ... WIRED Italia

Un ubriaco alla guida di un'auto intestata a una persona morta da tre anni perde il controllo, colpisce altre vetture e scappa. La polizia lo rintraccia e gli sequestra auto e patente. Sanzioni raddop ...Si aggrava la posizione dell’ascolano accusato di aver causato un incidente stradale nel quale, dopo sette mesi di ricovero in stato di coma presso l’ospedale di Giulianova, è morta una donna di 60 an ...