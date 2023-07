Avellino | il mercato prende forma | dubbi | partenze e nuovi arrivi

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldell’entra ufficialmente nel vivo. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Ivan Lanni tra i pali (leggi qui), la triade guidata dal Giorgio Perinetti è pronta a calare il tris. Sul binario delle entrate per il pacchetto arretrato ci sono Erasmo Mulè e Tommaso Cancellotti. Nel mirino è finito Lores Varela, classe ’92. L’uruguaiano ha salutato il Cittadella dopo 30 presenze, 28 in Serie B, 2 in Coppa Italia nell’ultima stagione e da alcune ore è svincolato. Profili di livello che Perinetti insieme a Luigi Condò e Piefrancesco Strano vogliono inserire all’interno della rosa. Chiaro che la triade vuole muoversi con celerità anche in vista del ritiro di Palena che partirà il prossimo 16 luglio. Dapprima, però, i lupi effettueranno qualche giorno di assestamento all’Ambrosini di Venticano. L’obiettivo è regalare al ...

Attenzine però perché dall'potrebbe arrivare Claudiu Micovschi, centrocampista rumeno classe '99 già cercato nello scorsodi Gennaio. Dunque, dopo settimane di lavoro sottotraccia, .... Ecco il via ufficiale alla sessione estiva di calciomercato e per l'ci sono almeno tre profili ben definiti per la rosa 2023/2024 al netto di colpi di scena ...nomi per il...È stata una lunga fase per l', ripartito dopo alcune settimane puntando su Giorgio Perinetti , Luigi Condò e Pierfrancesco Strano come novità nell'area tecnica e con le conferme di Massimo ...

Domani apre il mercato: cosa potremmo aspettarci dalla prossima settimana TuttoAvellino.it

Rinnovamento e non rivoluzione. L’obiettivo è quello di rilevare under validi assieme a tre/quattro giocatori di categoria. Ecco chi va via ...L'ultimo suo avvistamento sarebbe stato ieri sera alla sagra di Montoro in provincia di Avellino poi di Brenda Cuomo, 23 anni di Salerno si sono perse le ...