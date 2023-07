Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza | weekend lontano da casa Cesare resta con nonna Michelle Hunziker

essendo figlia d'arte, ovvero di Michelle Hunziker ed Eros, conosce bene il mondo dello spettacolo e sa benissimo che le persone possono essere cattive ed ...Michelle Hunziker nonna a tempo pieno per il primo weekend di Cesare lontano da mamma. La sveglia, per la showgirl, suona prestissimo anche se è domenica mattina: per ...Michelle Hunziker, in questi giorni, si prenderà cura del suo adorato nipotino Cesare che le è stato affidato da mammae papà Goffredo Cerza. Infatti, ...

Aurora Ramazzotti mamma "in libera uscita": a Cesare ci pensa nonna Michelle Hunziker TGCOM

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trascorso il primo weekend di luglio 2023 in Liguria, Cesare è rimasto con nonna Michelle Hunziker.Mentre l'influencer è alle nozze di una coppia di amici, la conduttrice si occupa del nipotino di tre mesi e posta sui social le foto con il biberon ...