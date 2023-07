Attacco Milan | Scamacca o Morata? Tra i due litiganti il terzo gode

(Di domenica 2 luglio 2023) Il calciomercato delè pronto a svoltare definitivamente dopo la cessione di Tonali al Newcastle per circa 80 milioni di euro. Il club rossonero ha deciso di sacrificare il centrocampista per realizzare una plusvalenza monstre e finanziare gli altri innesti in entrata. Il primo colpo è stato l’arrivo del centrocampista Loftus-Cheek, in fase avanzata anche la trattativa per Pulisic e sono in corso valutazioni su Kamada. Una situazione calda è anche quella legata alla prima punta e continuano le valutazioni dopo l’addio di Ibrahimovic e la probabile partenza di Origi. Ilè alla ricerca di un calciatore in grado di alternarsi con Giroud e giocare anche in altre posizioni del reparto avanzato. Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl primo nome è, in grado però di giocare solo da prima punta, nell’identikit potrebbe rientrare ...

... c'è la clausola rescissoria, ma si valutano delle contropartite La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un nuovo nome per l'del. I rossoneri starebbero monitorando anche Boulaye Dia ...Per l'resta in piedi anche l'idea Adama Traoré , svincolato ma che adesso ha dato priorità alche gioca la Champions. Ieri è arrivata anche la semi - ufficialità del rinnovo di El ..., continua il casting per l': Morata supera Scamacca Per completare il mercato però serve una punta di spessore, in attesa di fare un po' di cassa con i tanti esuberi presenti in rosa (...

Nuovi nomi per l’attacco e il centrocampo: mercato Milan, le ultime di oggi Pianeta Milan

Milan, i rossoneri lavorano su più fronti alla ricerca di rinforzi in chiave offensiva. Non solo il centravanti e’ l’obiettivo di Moncada, che non disdegna giocatori rapidi e di fantasia. Dalle colonn ...Trovata una valida alternativa per l'attacco. Stuzzica un bomber del nostro campionato ed il Milan inizia a pensarci veramente.