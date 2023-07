Attacca quattro buttafuori con un machete | arrestato

'Amo moltissimo cani e gatti, ho un cane egatti " dice subito Roccella, per evitare ... Eugenia Roccella dopo aver approcciato il discorso con le parole: 'Io sono animalista'poi chi ha ......sono messi in testa questi della destra Vogliono pure dirci come chiamare i nostri amici a... un sito frequentatissimo come Fanpage titola "La ministra della Famigliachi chiama i ......sul compagno di squadra Perez è di. All'11° giro Verstappen fa segnare un altro giro veloce facendo salire il distacco su Hulkenberg a 7"6 e 8 su Perez. La tornata successiva Pereze ...

Oslo, uomo attacca con un machete i buttafuori di un locale, 4 feriti ... Tag24

Sfilate da Oslo a Madrid passando per Londra ed Istanbul, tra timori di nuovi attentati, interruzioni ed arresti ...Un 20enne ha aggredito quattro uomini con il machete a Oslo all'esterno di un locale. Gli avventori lo hanno fermato e consegnato alla polizia ...