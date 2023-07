Atletica | Larissa Iapichino | “Sono riuscita a superare le condizioni difficili | la Coppa Europa mi ha fatto crescere”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023)conquista la seconda vittoria della carriera in Diamond League. La figlia di Fiona May si impone nel salto in lungo a Stoccolma con un buon 6.69 considerata la pioggia e bissa il successo dello scorso 2 giugno a Firenze nel Golden Gala. Un risultato di peso dell’azzurra, visto che è arrivato con la concorrenza delle principali rivali come Mihambo e Vuleta. Queste le sue parole dopo la gara ai microfoni di Rai Sport: “Fa strano aver vinto perché è stata una gara difficile. Ammetto che all’inizio ero un po’ in difficoltà perché non ero abituata a certe. E’ sempre un’esperienza fare una gara del genere in cattiveclimatiche, devi riuscire a trovare la quadra per saltare al meglio. Inizialmente houn po’ un disastro anche perché non sapevo bene quando scaldarmi ...