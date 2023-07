Atletica | Larissa Iapichino sbanca a Stoccolma! Vittoria di lusso su Mihambo e Vuleta in Diamond League

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023)ha conquistato la sua secondain carriera in, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La toscana si è imposta a Stoccolma, dopo che lo scorso 2 giugno aveva vinto il Golden Gala nella sua Firenze. La figlia di Fiona May ha giganteggiato nella gara di salto in lungo, domando una pedana bagnata dal forte acquazzone che si è abbattuto sulla capitale svedese e che ha complicato la gara di tutte le stelle presentatesi al Bauhaus Galan. La quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 18 luglio) ha trionfato con un balzo da 6.69 metri (0,4 m/s di vento a favore) piazzato all’ultimo tentativo, dopo il 6.67 (+0,6 m/s) che al quarto assalto le aveva permesso di issarsi al comando della gara....