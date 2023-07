Atletica | la magia di Larissa | vince la tappa della Diamond League a Stoccolma

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 luglio 2023)– Dopo Firenze,Iapichino trionfa anche a. Prosegue la crescita, ormai confermata tuttavia,campionessa azzurra del salto in lungo. Dal Golden Gala alla Goldendi questa sera, il salto è lungo e il passo è breve se il talento è unico. Sfodera il suo grande talento in pedana e si prende il primo posto nelladi SveziadiLeggera. Non comincia nel migliore dei modi la gara e fa 6,26 e poi allungo di un metro a 6,27. Si prende poi un nullo. E’ settima, prima del quarto tentativo. La zampata arriva: la pioggia concede una tregua e lei va a 6,67 e si porta in testa. Al quinto turno rinunciamentre la tedesca oro olimpico e ...