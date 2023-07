Atletica | Gianmarco Tamberi | “Con la pioggia non riesco a motivarmi al meglio Mi chiarirò con Mei”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023)incappa in una controprestazione in Diamond League a Stoccolma. Il campione olimpico non è andato oltre i 2.12 nella gara del salto in alto anche a causa delle condizioni difficili vista lae la pedana scivolosa. Il fuoriclasse marchigiano non esce sicuramente ridimensionato dopo la bella prova della settimana scorsa negli Europei a squadre. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la sua performance odierna: “Un freddo bestiale,, purtroppo in questo tipo di condizioni io vado sempre peggio, quando ci sono queste condizioni nonneanche aal. A queste gare l’obiettivo è sempre quello di saltare alto e di migliorare tecnicamente e quando scendi in pedana e vedi che sicuramente non salterai alto e ...