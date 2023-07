Atletica | Diamond League | Tamberi salta 2 | 12 e chiude al 6° posto sotto la pioggia a Stoccolma

E' stata una tappa senz'altro atipica quella diLeague di Stoccolma. La capitale svedese infatti stata colpita da un acquazzone che ha condizionato molte gare, in primis il salto con l'asta dell'idolo Armand Duplantis. Come se non bastasse ...Sono molto contenta: è una bella sensazione vincere inLeague". Invasione di pista ... 'E pensare che mi aveva vietato il lungo...' Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello ...Freddo e pioggia a Stoccolma, nel settimo meeting stagionale della WandaLeague. Sotto il diluvio, con 15 gradi di temperatura, nell'alto Gianmarco Tamberi salta 2,12 alla seconda prova e poi sbaglia tre volte a 2,16 concludendo al sesto posto.

Atletica, Diamond League su Sky Sport Arena alle 18: ci sono Iapichino, Tamberi e Sibilio Sky Sport

A Stoccolma, in Diamond League, nel salto in lungo femminile, gara esaltante per Larissa Iapichino. L'azzurra, doppia figlia d'arte, ha centrato la seconda vittoria nel circuito internazionale, dopo q ...Con un balzo da 6.69 metri (0,4 m/s di vento a favore) piazzato all’ultimo tentativo, Larissa Iapichino ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera in Diamond League, il ...