Atletica | Diamond League Stoccolma 2023 | male Tamberi | si ferma a 2 12 in sesta posizione

(Di domenica 2 luglio 2023) Dopo la tappa di Losanna lavola aper la settima tappa della manifestazione. Occhi puntati su Gianmarconel salto in alto, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Giornata fortemente condizionata dalla pioggia, che ha infastidito e non poco gli atleti e ha causato l’annullamento delle gare di salto con l’asta.Gianmarco. L’azzurro, molto probabilmente limitato dalla pioggia, supera i 2.12 al secondo tentativo e sbaglia tre volte i 2.16 abbandonando la gara solo al secondo salto. Avanzano ai 2.20 Kerr, Protsenko e Carmoy. Nelle altre gare lo svedese Danielsson vince i 3000 metri maschili correndo in 7:39.70, record personale. Completano il podio il connazionale Almgren in 7:40.01, ...