Atletica | Diamond League Stoccolma 2023 | Iapichino vince nel salto in lungo | l’invasione di pista ferma Sibilio

(Di domenica 2 luglio 2023) Dopo la tappa di Losanna lavola aper la settima tappa della manifestazione. Occhi puntati su Gianmarco Tamberi nelin alto, Alessandronei 400 ostacoli e Larissanelin. Giornata fortemente condizionata dalla pioggia, che ha infastidito e non poco gli atleti e ha causato l’annullamento delle gare dicon l’asta. Una super Larissanelindi tre centimetri su Mihambo. L’azzurra si spinge fino ai 6.69, trovato con l’ultimoma sarebbe bastato anche il 6.67 del quarto, battendo la tedesca che non va oltre il ...

... di cui è capitano, agli Europei a squadre in Polonia (dove ha vinto con la misura di 2.29), Gianmarco Tamberi si è cimentato oggi nella gara dell'alto della settima tappa diLeague, a ..."Siamo ormai tanti gli italiani inLeague: questa è una conferma della crescita del movimento azzurro e di quanto di buono abbiamo fatto vedere in Coppa Europa", ha aggiunto l'oro dei Giochi ...Dopo la tappa di Losanna laLeague 2023 vola a Stoccolma per la settima tappa della manifestazione. Occhi puntati su Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e Larissa Iapichino nel salto ...

Atletica, Diamond League su Sky Sport Arena alle 18: ci sono Iapichino, Tamberi e Sibilio Sky Sport

L'azzurro: 'Gara condizionata, grande Italia, con Mei riparleremo domani'.ROMA (ITALPRESS) - A Stoccolma, in Diamond League, nell'alto, gara ...Reduce dal successo della nazionale italiana, di cui è capitano, agli Europei a squadre in Polonia (dove ha vinto con la misura di 2.29), Gianmarco Tamberi si è cimentato oggi nella gara dell'alto del ...