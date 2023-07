Atletica | Cestonaro trionfa nel triplo al meeting di La Chaux-de-Fonds

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) Grande successo per Ottaviache, aldi La-de-, in Svizzera,nelgrazie alla misura di 14.09 ottenuta con il suo quarto salto, con cui ha migliorato il 13.97 del secondo tentativo. La vicentina dei Carabinieri, dunque, si conferma a buoni livelli in una gara resa complicata dalla brezza variabile. Per quanto riguarda i 400 metri Lorenzo Benati chiude con un crono di 45?86, non lontano dal personale di 45?53 realizzato una settimana fa agli Europei a squadre. A pochi giorni dagli Europei U23 di Espoo, in Finlandia, in programma dal 12 al 16 luglio, il ventunenne romano ottiene il sesto tempo complessivo davanti al recordman italiano Davide Re con 46.20; in un’altra serie Brayan Lopez coglie il primato stagionale di 46.01, terza prestazione in ...