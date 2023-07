“Atlas” |   il primo database italiano dei biomarcatori predittivi per i tumori | la Federico II di Napoli nel team di ricerca

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 luglio 2023) L’oncologia di precisione è in continua evoluzione: grazie all’identificazione dei marcatori molecolari è possibile agire selettivamente sulle caratteristiche specifiche deie rallentarne la progressione, cronicizzando la malattia. Laindividua sempre nuovi target ma è fondamentale capire quali di questi siano rilevanti dal punto di vista clinico e quanto siano diffusi nella popolazione, così da migliorare l’accesso dei pazienti alle terapie innovative ed efficaci. Come? Grazie a una App che in tempo reale consenta agli oncologi di avere a disposizione i dati relativi a questi target, in particolare nel tumore al polmone, per il quale sono già stati individuati ben 11 marcatori. Ilknowledge baseche raccoglie dati sulla presenza di ...