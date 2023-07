Ascolti tv ieri | boom Techetechete' e Italia 1 Male preserale Canale 5

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 luglio 2023) Glitv di, sabato 1° luglio 2023, hanno registrato la vittoria a sorpresa del film su Rai1 Sulle Ali della Musica seguito da 2.287.000 spettatori, 17.9% di share. Su5 Lo show dei Record in replica ha ottenuto 1.270.000 telespettatori, share 11.6%. Molto bene1 che con il film Indiana Jones e l'Ultima Crociata ha raccolto 1.199.000 telespettatori, share 9.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Il Lato Oscuro della mia Gemella 845.000, 6.4% Rai3 L'Amica Geniale in replica 461.000, 3.5% Rete 4 Dynasties II – L'Avventura della Vita 512.000, 4% La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 411.000, 3.5% Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 394.000, 3.3% Nove Scomparsa – Il caso Ragusa 309.000, 2.3%. IN AGGIORNAMENTO