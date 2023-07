Aryna Sabalenka | “Se gioco il mio miglior tennis posso fare bene”

(Di domenica 2 luglio 2023) Wimbledon è ormai alle porte con il suo tabellone principale e tra le protagoniste non mancherà. Ieri, a due giorni dall’inizio ufficiale del torneo, lata bielorussa ha parlato in conferenza stampa per presentare il torneo. Non ci sono risultati da raggiungere, ma solo mostrare il suoe vedere fin dove la porta. Ecco dunque quali sono state le sue parole. (Photo credit: Internazionali BNL d’ItaliaQueste dunque alcune delle parole dellapronunciate in conferenza stampa e riprese da ubi: “Sono molto emozionata. Sono molto felice di essere tornata. Mi è mancato essere qui. Quando sono arrivata qui per la prima volta, mi è piaciuto tantissimo. Quasi stento a credere di essere di nuovo qui. Mi sento ...

Londra, 2 lug. – (Adnkronos) – Dopo il divieto di ingresso dello scorso anno per i tennisti russi e bielorussi, Aryna Sabalenka è tornata a Wimbledon. Il primo impegno è quello del media day: e la prima domanda è come si senta ad essere di nuovo ai "The Championships". "Sono super felice di essere qui - ... Spero di poter esprimere un ottimo tennis e di andare il più avanti possibile. Wimbledon supporta l'Ucraina Come ho detto: è la loro posizione. Io sono qui solo per giocare a tennis".