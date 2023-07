Arrivano le ZTC | ecco dove scattano le multe automatizzate

Leggi su quifinanza

(Di domenica 2 luglio 2023) L’estate comporta un aumento considerevole dei passeggeri negli aeroporti italiani, e non solo. Ciò si traduce ovviamente anche in un’impennata di soggetti chiamati ad accompagnare e prelevare amici e parenti. Non tutti, infatti, prenotano un posto nei parcheggi preposti. Il caos che si genera è considerevole ed è necessario intervenire in maniera netta. È quello che ha deciso di fare l’aeroporto di Capodichino di Napoli, che serve la maggioranza della Campania. Dal 3 luglioautomatiche con la ZTC. Zona a Traffico Controllato Lunedì 3 luglio segna uno spartiacque per l’aeroporto di Capodichino, che fa partire la Zona a Traffico Controllato, ovvero ZTC, che si trova a ridosso dell’area arrivi e partenza. Il sistema automatizzato consente una sosta gratuita di 15 minuti. Il tempo è più che sufficiente per consentire ai propri passeggeri di raccogliere i bagagli e ...