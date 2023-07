Arriva Giuntoli | come cambia la Juve | da Calvo a Manna e Cherubini

Il centrocampistadal Lipsia per circa 70 milioni di euro. 2023 - 07 - 02 16:45:52 Milan, ... 2023 - 07 - 02 12:54:57 Juventus,punta Zielinski Il neo ds della Juventus Cristiano ...Il tutto in attesa di, che nelle scorse ore ha risolto ufficialmente il suo contratto con ... La Juventus non può affondare per Parisi:la rivelazioneIl nome di Parisi è in cima alla ...'Ringrazierò sempree De Laurentiis per averi portato al Napoli, fu un momento importante ... che l'ex centrocampista azzurro ha promosso anche in vista della prossima stagione: 'da un ...

Juve, arriva Giuntoli: da Inglese a Koulibaly, le migliori cessioni Calciomercato.com

E alla fine arriva Giuntoli. La Juventus a libro paga ha ben 4 direttori sportivi, più un capo scout che di fatto poteva andar a far il direttore sportivo, Tognazzi, alla Samp. Il combina guai, le… Le ...Giuntoli è pronto a piazzare il primo colpo e a prendere il giovane talento brasiliano: ecco le ultimissime sul calciomercato della Juventus. Cristiano Giuntoli è a lavoro per la Juventus. Il dirigent ...