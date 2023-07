APC | alto potenziale cognitivo | una dote con dei limiti normativi

Leggi su panorama

(Di domenica 2 luglio 2023) Nonostante l’appartenenza a un’unica specie, non esiste un cervello identico ad un altro e, da questo punto di vista, possiamo considerarci tutti come neurodiversi. Però, nella molteplicità della neurodiversità, se la maggior parte delle persone hanno uno sviluppo, che, al netto delle differenze individuali, può essere considerato tipico, una parte minore della popolazione condivide uno sviluppo neurologico statisticamente differente. Questi soggetti vengono definiti neuroatipici o neurodivergenti. Le persone neurodivergenti hanno un modo di percepire, elaborare, rielaborare e intendere la realtà differente, i cui strumenti principali sono caratterizzati dall’utilizzo di intuito e conoscenza. Questi elementi comportano un non allineamento rispetto ai soggetti neurotipici in termini di apprendimento, capacità di acquisizione e utilizzo delle informazioni ricevute, oltre che a una ...