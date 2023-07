Antonio Sinicropi | Il genero di ADL entra nello Staff Dirigenziale del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di domenica 2 luglio 2023), il “” di De Laurentiisa far parte dellodel. Con la sua formazione a Coverciano e una passione per il calcio,rappresenta una nuova generazione di leader nel calcio italiano. NOTIZIE CALCIOnon è un nome nuovo per i tifosi del calcio italiano, ma questa volta lo vediamo in un ruolo diverso.sarà una delle figure dirigenziali chiave nel, il club campione d’Italia, dopo la partenza di Giuntoli. Nato a Reggio Calabria il 3 agosto dell’88,ha avuto una carriera calcistica fino al 2016 come difensore, ma ha dovuto lasciare il ...